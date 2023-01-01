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Поверка / Калибровка / Аттестация
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118 800 ₽
Склерометр ИПС-МГ4.03
0
Нет в наличии
Арт.
ИПС-МГ4.03
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9 000 ₽
Поверка тепловизора Testo 871
0
Есть в наличии
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